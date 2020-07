Nuova trageda nei laghi trentini: un turista padovano di 66 anni è morto annegato questo pomeriggio nel lago di Levico. Si era allontanato alla riva su un pedalò.

I soccorsi sono stati chiamati poco dopo le 14.30. E' stato inviato l'elicottero di Trentino Emergenza, con la squadra medica per la rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare.

E' l'ennesimo episodio in questo inizio d'estate dopo la morte ieri di un 36enne che domenica si è tuffato nel lago di Caldonazzo e non è più riemerso. Riportato in superficie dai sub e ricoverato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara è purtroppo deceduto nel corso della notte.

Analoga tragedia si era verificata qualche settimana fa, quando a morire affogato era stato un ragazzo di 19 anni che si era tuffato alla spiaggia del Valcanover, sempre sul lago di Caldonazzo.

A queste tragedie si è aggiunta ieri la morte di Simone Depaoli di Monte Terlago, uscito di strada con la sua auto e finito nel lago Santo di Lamar.

