Zero casi nuovi e zero decessi anche oggi in Trentino secondo il rapporto quotidiano diffuso dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari sull'emergenza Coronavirus.

Sale a 3 invece il numero delle persone ricoverate in ospedale, anche se nessuno necessita per ora delle terapie intensive.

Ieri era domenica e sono stati analizzati meno tamponi del solito, per l’esattezza 142, tutti a cura di Azienda sanitaria.