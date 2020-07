Ha teso un agguato alla ex moglie nel luogo in cui era sicuro di poterla incontrare: la stanza d’ospedale in cui è ricoverato un parente. Con un paio di forbici prese dalla cucina di casa si è avventato contro la donna.

Grazie all’intervento del personale del Santa Chiara l’uomo, classe 1948 residente a Mori, è stato bloccato. Per i carabinieri si tratta di tentato omicidio: ieri, in tarda serata, il pensionato è stato accompagnato in carcere a Spini. La donna, che ha riportato ferite al collo ed alle mani (ha infatti cercato con tutte le sue forze di difendersi), è stata subito medicata. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. Fisicamente sta abbastanza bene, ma sono le ferite dell’anima a far male: è da anni che l’ex marito la perseguita, violando sistematicamente le misure via via prese dalla questura, a cominciare dal divieto di avvicinamento.

