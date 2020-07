E’ in arrivo sul Trentino un’ondata di temporali anche violenti, e la protezione Civile ha emanato un avviso di allerta «gialla» per tutto il territorio.

Scrive il dipartimento: «Le previsioni meteo indicano fino alla tarda sera di domani, giovedì, rovesci e temporali in lento movimento verso est-nordest. Già nelle prossime ore e fino al pomeriggio di oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi. Dopo una probabile pausa nel pomeriggio, in serata o nella notte sono previsti temporali più diffusi. Nella mattinata di domani precipitazioni generalmente assenti. Al pomeriggio e specie in serata rovesci e temporali sparsi o diffusi. Si segnala che localmente i temporali potranno risultare particolarmente intensi con grandine, nubifragi (accumuli di precipitazione superiori a 30 mm/h), e forti raffiche di vento. Venerdì è atteso il passaggio di una perturbazione con precipitazioni diffuse e probabili temporali».

Viene quindi emessa una dichiarazione di allerta ordinaria (gialla) su tutto il territorio provinciale: «I Servizi provinciali competenti adeguino la reperibilità del proprio personale e seguano con attenzione l’evoluzione degli eventi e dei loro effetti al suolo, assicurando tempestività d’intervento laddove necessari. I Sindaci assicurino l’attuazione dei Piani di Protezione Civile Comunali ed attivino azioni di controllo e presidio del territorio in particolare tramite i Vigili del Fuoco volontari, assumendo gli eventuali provvedimenti d’urgenza qualora necessario».