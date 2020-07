L'elicottero di Trentino Emergenza è stato chiamato questo pomeriggio, poco dopo le 18.30, per soccorrere un 71ennie caduto in bicicletta a Carzano in Valsugana.

L'uomo, del posto, è stato visto cadere da solo.

E' stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara e le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Carzano e i carabinieri.