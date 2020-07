Andamento contagi ancora stabile e a livelli molto bassi quello rappresentato anche oggi dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari trentina.

Si registra infatti un solo caso positivo in Trentino (non è minorenne e non proviene da Rsa), zero decessi ed un solo paziente ricoverato in ospedale (ma non in rianimazione).

Sempre intensa l’attività di screening: ieri l’Aazienda sanitaria ha analizzato 495 tamponi ai quali vanno aggiunti i 758 di Cibio ed i 6 della Fem per un totale di 1259 test.

Anche se i casi positivi sono molto pochi, il solo fatto che il virus continui a manifestarsi dovrebbe indurre tutti a mantenere le buone regole, a partire dal distanziamento e dall’igiene.

Le forze dell’ordine proseguono la loro attività in tal senso: ieri sono state controllate 236 persone (nessuna sanzione) e 30 esercizi commerciali (1 sanzione).