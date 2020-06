Non è stata una giornata a «doppio zero», oggi in Trentino. Si registrano infatti tre nuovi casi di positività al Coronavirus, ma nessun decesso.

Tre nuovi positivi, nessun decesso, sempre due le persone che si trovano in ospedale a causa del Covid 19. È questa in sintesi la situazione rappresentata oggi dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed aggiornato a questa mattina.



Dei tre nuovi casi, nessuno proviene da RSA. Non ci sono tra loro minorenni. Non si registra infine nessun decesso causato da Coronavirus.

Sono stati molti anche ieri i tamponi analizzati: 1.026 in totale, di cui 481 a cura di APSS, 443 dal Cibio e 102 dalla FEM.