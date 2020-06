Pomeriggio di disagi quello di oggi per i passeggeri dei coinvogli in transito lungo la linea ferroviaria del Brennero: poco prima delle 15 a causa di un malfunzionamento o, forse, di alcune sterpaglie finite sotto una carrozza, a bordo di un convoglio in transito è scattato l’allarme antincendio. Giunto in stazione a Mezzocorona il treno è stato subito fermato, con i vigili del fuoco volontari del corpo del centro rotaliano che in pochi minuti hanno messo in sicurezza il convoglio, per poi verificarne lo stato.

Come da procedura, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere ed il treno è stato bloccato per essere sottoposto a tutte le necessarie verifiche. Subito è stata attivata la richiesta di invio alla stazione di Mezzocorona di pullman sostitutivi per permettere ai passeggeri di proseguire il loro viaggio. Tre i mezzi che hanno raggiunto la Rotaliana per poter provvedere al trasferimento dei passeggeri. I quali però hanno dovuto attendeere parecchio per arrivare a destinazione.

Lo stop al convoglio in transito a Mezzocorona ha provocato, inevitabilmente, disagi a cascata anche nelle altre stazioni a valle: i passeggeri che a Trento e Rovereto attendevano l’arrivo del treno bloccato hanno dovuto fare i conti con ritardi prima di poter essere fatti salire a bordo di mezzi sostitutivi. Verso le 18 la situazione è tornata alla normalità.