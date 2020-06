Torna l’ambito “doppio zero” nella quotidiana contabilità del Covid.



Nelle ultime 24 ore, in Trentino, non si sono registrati decessi né nuovi contagi.



Lo conferma il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che ricorda anche che da questo momento convergono in un’unica piattaforma i flussi raccolti a livello nazionale dall’Istituto superiore di sanità e dal Dipartimento alla protezione civile.



Si segnala che nella giornata di ieri sono stati analizzati 1.405 tamponi (875 da Apss e 530 dal Cibio).



Prosegue anche l’attività delle forze dell’ordine: i dati forniti dal Commissariato del governo confermano anche per la giornata di ieri nessuna sanzione a fronte di 1020 controlli su singoli e 241 relativi ad esercizi commerciali.