Maturità 2020: proseguono gli esami orali per gli studenti trentini, ma ormai l'attesa è tutta per la pubblicazione dei risultati di quella che resta comunque un'edizione inedita, in emergenza, ridotta a un solo orale di un'ora, con distanze di due metri tra studenti e docenti. Ma dopo 100 giorni di didattica a distanza, la voglia di tornare a scuola contagia tutti. Così come l'emozione da «notte prima degli esami», che nemmeno il Coronavirus può cancellare.

A tracciare un bilancio di questi mesi, Marina Poian, dirigente dell'istituto tecnico economico Tambosi. «Durante la didattica a distanza abbiamo avuto un problema serio: quello della banda larga. Fin dal principio ci siamo attrezzati distribuendo ai ragazzi 140 portatili, ma in alcune zone la connessione è veramente difficile».

Sono 142 i maturandi che verranno esaminati al Tambosi dalle 5 commissioni presenti, con una particolarità: la presenza per ciascuna commissione di un'equipe di supporto formata da un volontario della Croce Rossa, un bidello, e un tecnico con formazione Covid dedicato, oltre - naturalmente - agli addetti alla sanificazione. «Magari qualcuno potrebbe sentirsi male, avere un attacco d'ansia - ha proseguito la dirigente - Siamo pronti a tutto. Il primo bilancio resta comunque positivo: i ragazzi stanno affrontando l'esame in serenità. Anche grazie al percorso svolto con i loro docenti, che hanno saputo lavorare sia sul lato didattico che umano. Guardando a settembre invece quello che mi interessa è che ci diano delle informazioni precise, poi ci organizzeremo di conseguenza. Mancano solo due mesi».

Tra i primi a concludere Paolo Casanova Panzon, dell'indirizzo Economia, Finanza e Marketing: «All'inizio ero un po' agitato, poi ho visto i miei prof e mi sono tranquillizzato. Rispetto agli scritti, preferisco di gran lunga questa formula dell'orale unico e ora posso guardare al futuro: sto valutando di frequentare un corso per entrare nelle forze dell'ordine».

A qualche chilometro di distanza, da un'aula del secondo piano del Liceo Arcivescovile, la voce di Giacomo Barozzi risuona tra i corridoi deserti. Qui i maturandi del percorso Tecnico Economico, Scientifico e Linguistico sono 41, esaminati da 2 commissioni. «L'anno prossimo vorrei andare in Australia, imparare la lingua inglese» si sente confidare alla commissione una volta terminato l'esame. Giacomo, dell'indirizzo Economico, verso le 11 del mattino è ufficialmente diplomato. «Sono venuto da solo per scaramanzia. Come prima cosa ho esposto la mia tesina su un bilancio d'azienda, la nostra materia di indirizzo. Poi per italiano mi hanno chiesto Montale, proprio ieri sera dicevo tra me e me: "Speriamo non mi chiedano Montale!". Come argomento interdisciplinare una poesia di Ungaretti, da cui ho collegato diverse materie legate dal tema della guerra». Anche per lui un senso di sollievo nel vedere i professori («sono arrivato agitatissimo ma loro ci conoscono e ci vogliono bene, mi sono subito sentito a mio agio») e un parere favorevole alla formula dell'orale unico: «É di sicuro più semplice».

È stata senza alcun dubbio una maturità particolare quella dei ragazzi che, quest'anno, si sono ritrovati a dover sostenere l'esame al termine di un anno scolastico stravolto dalla pandemia Covid-19.

Tuttavia, al pari delle scorse annate, questo periodo è quello dei verdetti definitivi. E ovviamente qualcuno è già riuscito a spiccare al di sopra di tutti gli altri: i primi 100 vanno dunque attribuiti ad alcuni ragazzi del Liceo Rosmini di Trento, in particolare Cesare Andreatta e Annamaria Oros della classe 5UB, Aurora Leonardelli della 5UC ed infine Camilla Beatrici e Alessandro De Guelmi della 5UF.

