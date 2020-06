Il nuovo presidente della sezione Ana del Trentino è Paolo Frizzi. Questa mattina, dopo il rinvio a causa del Coronavirus, si è svolta un'assemblea assolutamente particolare: i 334 delegati, in rappresentanza dei 24 mila iscritti, si sono trovati in videoconferenza da venti sedi diverse per eleggere il nuovo presidente. Il candidato unico, già vicepresidente vicario, era appunto Frizzi, che prende il posto di Maurizio Pinamonti, che chiude il proprio ciclo al vertice durato ben 9 anni. Pinamonti, nel salutare e ringraziare, ha ricordato naturalmente la fantastica Adunata 2018.

Nel giorni scorsi il mitico alpino Renzo Merler aveva saluta il presidente con un post su Facebook: "Caro Maurizio, quelli passati con te sono stati anni grandi, grandissimi. Ci hai insegnato ad esere Alpini, con la A maiuscola. Ci hai insegnato che per noi non esiste veramente l'impossibile. Ci hai insegnato a perseverare nei nostri obiettivi, a credere nell'incredibile. Ci hai insegnato a fare squadra, a stare compatti e a mirare lontano. Ci hai insegnato a gioire assieme, a condividere le scelte e i risultati. Ci hai insegnato tanto, ci hai insegnato il valore della vera amicizia. Grazie, Maurizio, grazie presidente per quello che hai saputo dare a tutti noi in questi nove anni. Mi faccio portavoce di tanti Alpini trentini e ti stringo in un abbraccio a nome di tutti. Sono sicuro che anche da Past President avrai tanto da dare alla Sezione Alpini di Trento. Grazie!".