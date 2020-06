Tutti gli ospedali del Trentino sono Covid free. Anche l'ultimo paziente, che era a Rovereto in Malattie infettive, è stato dimesso. Si tratta di una giornata in qualche modo storica per la sanità trentina: dopo più di due mesi sotto un'enorme pressione, oggi medici, infermieri e Oss, senza dimenticare tecnici e dirigenti, possono finalmente esultare. Poco più di due mesi fa c'erano circa 500 pazienti ricoverati per Coronavirus nelle varie strutture (tutti e 7 gli ospedali dell'Azienda sono stati coinvolti nella gestione del virus, ma anche le strutture accreditate), di cui 81 in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda gli altri dati, oggi non si è registrato nessun decesso, mentre sono 5 le persone risultate positive: 2 persone, una delle quali proveniente da una Rsa, hanno manifestato i sintomi, mentre alltri tre positivi asintomatici sono stati individuati con gli screening. Rimane intensa l'attività di monitoraggio, con 1.725 tamponi (di cui 680 analizzati da APSS, 762 da Cibio e 283 dalla FEM).