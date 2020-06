Per la festa del sacro cuore la compagnia degli Schützen di Trento «M. G. de Betta» accenderà un grande cuore luminoso sulla terrazza di Sardagna, domani, domenica 21 giugno alle ore 21,45.



Viene proseguita così «l’usanza tirolese nata nel XII secolo con l’accensione di grandi fuochi per chiedere protezione a Dio delle comunità, convertita dalla Dieta Tirolese nel 1796 che affidava la richiesta di protezione, della Contea del Tirolo, al Sacro Cuore di Gesù», si legge in una nota della compagnia degli Schützen.



Anche in provincia di Bolzano saranno accesi diversi fuochi, a conferma dell’usanza tirolese, ma non si terranno processioni per evitare assembramenti.