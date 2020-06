Zero decessi, zero casi nuovi e un solo paziente in ospedale (ma non in rianimazione).

È quanto indica l’aggiornamento quotidiano sul covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino. Il dato dei ricoveri è uno dei più bassi di sempre: un solo paziente necessita ancora delle cure ospedaliere in Trentino, così l’Azienda provinciale.

Rimane ancora molto significativa l’attività di screening con ben 1.717 tamponi analizzati di cui 739 dall'Azienda sanitaria 792 da Cibio e 186 dalla fondazione Mach, si legge in una nota della Provincia.

A livello nazionale, invece, sale l'incremento giornaliero delle vittime per coronavirus. Sono 49 nelle ultime 24 ore, più delle 47 di venerdì.

In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 23, mentre venerdì erano state 18. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.610.



Sono così 238.275 i contagiati da coronavirus in Italia. L'incremento giornaliero è di 262 nuovi contagi (venerdì era di 251), 165 dei quali in Lombardia, pari al 63%.

Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

Sono 7 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.