Torna a salire, anche se in misura contenuta, il numero dei contagi da coronavirus in Trentino.



Ci sono 3 nuovi positivi con sintomi ed altri 5 individuati tramite screening nel rapporto diffuso oggi dall’Apss.



Un aumento dei casi che, sottolinea la stessa Azienda sanitaria, ci può dare almeno due indicazioni: da un lato, che il Coronavirus è ancora attivo e che le regole imposte per frenarne la diffusione devono essere assolutamente seguite; dall’altro, che le attività di screening tutt’ora impiegate portano ad individuare soggetti asintomatici che, se non scoperti, esporrebbero ad ulteriori rischi molte persone.



Sono ancora molti infatti i tamponi effettuati. Nella giornata di ieri ne sono stati analizzati 680 da Apss, 670 dal Cibio e 143 Fem per un totale di 1.493 tamponi.



I ricoveri in ospedale restano uguali a ieri: 2 pazienti nessuno dei quali in rianimazione.



Dei nuovi casi positivi, nessuno proviene da Rsa e tra loro non ci sono minorenni.



Oggi per fortuna non ci sono decessi attribuibili a Covid 19.

Proseguono intanto i controlli delle forze dell’ordine su singoli (1125) e presso esercizi commerciali (328). Nessuna sanzione in entrambe i casi.