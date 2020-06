Come ipotizzato anche dalla puntata di «Report» dedicata al Covid in Trentino, è possibile che la straordinaria presenza di turisti sugli sci nelle località trentine possa essere stato uno degli agenti scatenanti della pandemia in provincia. Ma per sapere esattamente quanta gente c’era quel famoso 8 marzo sugli impianti, bisognerà indagare ancora. Perché Fugatti non lo dice neanche in risposta a una interrogazione provinciale.

Ci aveva provato il consigliere Alex Marini dei 5 Stelle. Ma - afferma il consigliere - «In questi giorni è arrivata la risposta all’interrogazione 1245/XVI “Presenza massiccia di sciatori sulle piste da sci e propagazione del virus Covid-19” del 9 marzo scorso in cui il M5S chiedeva il numero dei turisti presenti in Trentino nelle date del 7 e dell’8 marzo con particolare riguardo a ciascuna località sciistica e alla provenienza degli ospiti. Nella risposta il presidente Fugatti si è limitato ad allegare la tabella Ispat che riporta la presenza di turisti nelle strutture alberghiere ma non le presenze sugli impianti da sci che vengono invece registrate dal Servizio impianti a fune e piste da sci della Provincia. I titolari di autorizzazione all’esercizio delle piste da sci della provincia devono infatti comunicare alla competente struttura alla fine di ogni stagione invernale i dati relativi agli utenti trasportati. Per avere questo dato ci dicono sia necessario provvedere con un’apposita istanza di accesso agli atti».

Amaro il commento di Marini: «Va da sé che ci siamo già attivati per entrare in possesso dei dati delle presenze sulle piste. Dovrebbe essere una cosa rapidissima, ma quando in ballo ci sono temi che danno potenzialmente fastidio di solito le cose inspiegabilmente rallentano… insomma, vedremo quanto ci metteranno a rispondere e poi trarremo le nostre conclusioni».

Anche perché il dato è significativo: la stragrande maggioranza degli sciatori dell’8 marzo non alloggiava in albergo, ma magari è venuta in giornata dalla Lombardia e dal Veneto. Marini promette tenacia: «Possono magari provare a tirarla lunga ma prima o poi dovranno fornire le informazioni che chiediamo e allora sarà più facile valutare gli effetti sulla diffusione del contagio dei richiami dell’assessore al turismo e del presidente della Provincia ai turisti lombardi e veneti a riempire le piste da sci trentine con la pandemia che stava esplodendo proprio in quelle Regioni».

Nella foto: una cabina della funivia Col dei Rossi di Canazei lo scorso 8 marzo, con gli sciatori non distanziati