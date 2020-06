Oggi si parte con la maturità post-Covid: dopo la famosa “notte prima degli esami”. Ore indimenticabili, anche se stranissime e del tutto straordinarie, per 4.077 studenti trentini, che si preparano ad affrontare la maturità. E per loro sarà inutile telefonare ai compagni che hanno fatto l’esame l’anno scorso per consigli e suggerimenti: la prova 2020 sarà completamente nuova e assolutamente unica.

Si tratterà, come annunciato dal ministero un mese fa, di un colloquio orale, della durata massima di un’ora, senza prove scritte.

«Le scuole sono pronte - spiega la sovrintendente Viviana Sbardella - e le 119 commissioni si sono insediate: non manca nessun presidente, e quindi non è stato necessario attingere alle liste, e solo qualche docente è stato sostituito, ma si tratta di numeri bassi e fisiologici. E ieri alcune colleghe insegnanti mi hanno scritto felici per il loro ritorno a scuola: in fin dei conti è stata l’emozione del primo giorno, dopo tanti mesi».

Dalle 8.30 i primi studenti inizieranno il proprio esame, che sarà articolato in cinque parti: la discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo, poi di un breve testo di lingua e letteratura italiana tratto da un apposito elenco, poi l’analisi del materiale scelto dalla commissione. Infine ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi e per qualche domanda sulle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. L’esame orale varrà al massimo 40 punti.

Tornando ai numeri, dei 4.077 maturandi, 3.648 (1968 femmine e 1680 maschi) hanno frequentato i corsi diurni, 220 (122 femmine e 98 maschi) il serale, mentre 209 studenti (97 femmine e 112 maschi) provengono dal percorso professionale. Per quanto riguarda gli indirizzi scolastici di provenienza 2.106 studenti provengono dai licei, 804 dagli istituti tecnico-tecnologici, 787 dagli istituti tecnico-economici e 171 dagli istituti professionali.

A inviare un messaggio di “in bocca al lupo” agli studenti ieri è stato anche l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti.

«A conclusione di un anno scolastico che nessuno di noi dimenticherà mai, voi vi accingete ad affrontare la prova più importante del vostro percorso scolastico. Nel complimentarmi con tutti voi per come nel corso di questi ultimi mesi avete saputo reagire con responsabilità e impegno a una situazione straordinaria, auguro di affrontare questo momento importante di passaggio all’età adulta con serenità e con l’entusiasmo di una fase nuova della vostra vita che sta per iniziare».