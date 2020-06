C’è un solo nuovo contagio nel report quotidiano sull’evoluzione della pandemia in Trentino. Resta lo zero, per fortuna, nella casella dei decessi.



Il nuovo caso positivo, registrato nelle ultime 24 ore, non riguarda minorenni né ospiti di Rsa.



Restano due i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere: nessuno però si trova in rianimazione. Ritorna a cifre significative l’attività di screening: nella giornata di ieri sono stati effettuati 1.162 tamponi (644 Apss, 328 Cibio, 190 Fem).