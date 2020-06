Per i molti utenti del treno si tratta di una notizia attesa. Da ieri sono stati attivati nuovi collegamenti con Roma e Milano. Ma non finisce qui: nei fine settimana saranno attivati dei servizi anche verso la Riviera Adriatica.

Nel confermarlo, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti esprime soddisfazione per l’esito positivo delle sollecitazioni manifestate dall’Amministrazione nei confronti di Trenitalia, e rinnovate in un recente incontro con l’amministratore delegato Orazio Iacono e il responsabile regionale Hopfinger. «Avevamo avuto diverse segnalazioni sulla necessità di ripristinare una Freccia che partisse al mattino presto alla volta di Roma».

Il precedente servizio era stato sospeso a causa di problemi sulla puntualità. Ma soprattutto aveva fatto discutere che la sospensione avvenisse in contemporanea con l’istuituzione del treno diretto Bolzano - Trento - Milano. E molti (a iniziare dai consiglieri PD che avevano fatto una apposita interrogazione), subodoravano che fosse una questione di contributi alla spesa e di risparmio ai costi di esercizio. Ed era partita anche una raccolta firme fra i molti trentini che di colpo si erano trovati privi di una valida alternativa all’aereo per arrivare a Roma in mattinata, cosa essenziale per chi vi si reca per lavoro.

«Le nostre richieste - conferma Fugatti - sono state ascoltate e dal 14 giugno una Freccia parte alle 5:43 da Trento ed arriva nella capitale alle 10:05. La sua corsa proseguirà poi verso Napoli dove arriverà alle 11:23. Un’opportunità sotto il profilo degli spostamenti turistici da e per due importanti città come Roma e Napoli».

Dal 14 giugno riprende anche il servizio su Milano ma soprattutto vengono attivati nel fine settimana, il sabato e la domenica e sino al 13 settembre prossimo, nuovi servizi di collegamento Freccia con la Riviera Adriatica, in particolare una corsa in partenza da Trento alle 8:12 arriva a Rimini alle 11.24, e prosegue sino ad Ancona, ed una corsa da Trento alle 15:55 porta in Laguna alle 18.12.