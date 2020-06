Il trend dei dati resta positivo, ma oggi, purtroppo, il fronte del Covid torna a fare una vittima. Si tratta di una persona anziana, non proveniente da Rsa, che da tempo era ricoverata in rianimazione. Oggi il suo cuore si è fermato.



Il quotidiano rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra poi un nuovo contagio: non si tratta - spiega l’Apss - di minorenne né di ospite di Rsa, ma di un soggetto individuato tramite screening.



Negli ospedali trentini si trovano ancora cinque pazienti ricoverati, mentre l’attività concernente i tamponi rispecchia i valori che solitamente si registrano dopo la pausa domenicale: 395 in tutto i test di cui 312 a cura dell’Apss e 83 del Cibio.



Dal Commissariato del governo infine i dati sui controlli: 2 sanzioni su 1.431 verifiche a persone e nessuna irregolarità tra i 340 esercizi commerciali controllati.