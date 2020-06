Anche oggi le notizie che arrivano dal fronte del coronavirus sono confortanti.



Nelle ultime 24 ore, in Trentino, non si sono registrati decessi causati dal Covid, mentre per quanto riguarda il contagio si conta un solo nuovo caso positivo. I ricoveri ospedalieri sono sei, di cui uno rimane affidato alle terapie intensive.



Sempre importante il numero di tamponi: 850 analizzati da Apss, 628 da Cibio e 292 da Fem, per un totale di 1770 test.