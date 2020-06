Chiedono di mantenere gli attuali orari di servizio e di lavoro, il recupero delle risorse per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale e il rinnovo del contratto collettivo provinciale del Lavoro. Per questo venerdì prossimo i lavoratori del comparto di Cgil-Fp, Cisl Fps, Uil Fpl e Fenalt parteciperanno ad un presidio di protesta organizzato per le 10 in piazza Dante.



Oggetto del contendere sono le turnazioni decise dalla Provincia negli uffici pubblici per evitare sovraffollamento e prestazioni. Nuovi orari che prevedono la presenza negli uffici a turnazione anche il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.



I sindacati ricordano che il contratto prevede che in materia di orario di lavoro è prevista un’informazione preventiva dell’amministrazione di almeno 7 giorni e una concertazione con le organizzazioni sindacali.



Le stesse, peraltro, diffidano la Provincia a intraprendere qualsiasi iniziativa in tema di orario e manifestano il loro disappunto per il fatto che la gestione della Fase 2 sia stata portata avanti dalle amministrazioni pubbliche del trentino senza il dovuto confronto sindacale.