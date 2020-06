Droga, tragedia a Pergine Valsugana

È stato trovato senza vita nella sua auto a Pergine, non lontano dal centro commerciale Shop Center Valsugana, in località Fosnoccheri (foto Paolo Pedrotti).

A stroncare un 32enne del capoluogo, secondo i primi accertamenti condotti da sanitari e forze dell'ordine, sarebbe stata un'overdose di eroina.

L'allarme è stato dato poco dopo le 8 di oggi da un uomo che stava correndo in zona: dopo aver notato il corpo in auto ha allertato il 112: quando i soccorritori sono arrivati, aprendo la porta della Citroen del ragazzo, per lui non c'era più nulla da fare.