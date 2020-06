Buone notizie per chi viaggia in treno. Dal 14 giugno verranno attivati nuovi collegamenti con Roma e Milano. Nei fine settimana, inoltre, saranno attivati dei servizi anche verso la Riviera Adriatica.



Soddisfatto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che recentemente aveva incontrato l’amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, e il responsabile regionale Hopfinger.



Dal 14 giugno, dunque, una Freccia partirà alle 5:43 da Trento ed arriverà nella capitale alle 10:05. La sua corsa proseguirà poi verso Napoli dove arriverà alle 11:23.



Dal 14 giugno riprende anche il servizio su Milano ma soprattutto vengono attivati nel fine settimana, il sabato e la domenica e sino al 13 settembre prossimo, nuovi servizi di collegamento Freccia con la Riviera Adriatica, in particolare una corsa in partenza da Trento alle 8:12 arriva a Rimini alle 11.24, e prosegue sino ad Ancona, ed una corsa da Trento alle alle 15:55 porta in Laguna alle 18.12.