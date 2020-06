L'attesa è finalmente terminata. Questa mattina gli scatoloni sono arrivati in redazione: la ristampa del nostro libro "I cento giorni che hanno sconvolto il mondo" è pronta e domani, venerdì, i volumi saranno a disposizione dei lettori in tutte le edicole. Dopo che la prima edizione era andata letteralmente a ruba, già in tantissimi hanno prenotata dal proprio edicolante di fiducia la propria copia e per questo non possiamo che ringraziare tutti per la fiducia. Ma, ovviamente, non solo chi l'ha prenotata la troverà da domani mattina.

Il libro, di ben 608 pagine, costa 7,50 euro oltre alla copia dell'Adige, e vi permetterà di ripercorrere i mesi dell'emergenza, dalla creazione della task force provinciale fino al 4 maggio, giorno simbolo della riapertura. Un lavoro di tutta la redazione dell'Adige che vuole fermare la cronaca e trasformarla in memoria.

Vi aspettiamo quindi in edicola!