Un tamponamenti fra tre mezzi pesanti è avvenuto questa mattina poco dopo le 11.30 sull'autostrada del Brennero all'altezza di Nomi (km 150).

Feriti i tre autisti per soccorrere i quali sono stati inviati sia l'elicottero di Trentino Emergenza che due ambulanze. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'autostrada è bloccata in direzione sud e si stanno formando lunghe code, sia per questo, che per consentire le operazioni di soccorso, sono statti chiusi i caselli di Trento in direzione sud.

(Foto Gianni Cavagna)