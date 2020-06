C’è anche il nuovo svincolo di Trento Nord a Campotrentino - opera da 31 milioni di euro appaltata dalla Provincia di Trento, grazie anche a 12 milioni di euro messi da Autobrennero - tra gli appalti su cui indaga la Direzione distrettuale antimafia della procura di Trento. Le indagini, condotte dalla Guardia di finanza, sono coordinate dai pm Davide Ognibene e Carmine Russo su un’ipotesi di turbativa d’asta. Ci sarebbero già 8 indagati.

Sul nuovo svincolo di Trento nord, dove già sono partiti i lavori, ad aprile dello scorso anno aveva puntato i riflettori anche Filippo Degasperi. In un’interrogazione il consigliere regionale di Onda chiedeva di fare chiarezza sul ruolo di Konrad Bergmeister e sui suoi possibili «conflitti di interesse». Lo spunto era dato proprio dalla consegna dei lavori del futuro svincolo a Trento nord. L’impresa aggiudicataria è Emaprice spa, progettista dell’intervento per conto di Emaprice scriveva Degasperi - è proprio Bergmeister.

Lo svincolo di Trento è solo una delle tante costole di questa complessa indagine.

Nelle scorse settimane investigatori delle Fiamme Gialle hanno acquisito documenti messi a disposizione da A22. Documentazione su affidi e appalti è stata raccolta anche presso gli uffici della Provincia di Bolzano e soprattutto negli uffici della Bbt Se, la società di progetto che sta realizzando la galleria di base del Tunnel del Brennero. Società di cui è stato amministratore per la parte austriaca lo stesso Konrad Bergmeister (poi sostituito dopo essere entrato in conflitto con l’amministratore di parte italiana).

I finanzieri erano interessati in particolare ai lavori affidati alla Emaprice relativi ad opere collegate alla realizzazione del tunnel. Opere per cui spesso la spa chiamava come progettista proprio lo studio di Bergmeister.

Sullo sfondo rimane la polemica sulla lievitazione dei costi dell’opera, si parla di circa 200 milioni di euro di costi supplementari autorizzati da Bergmeister senza però passare dal consiglio di sorveglianza. Questo avrebbe pesanti conseguenze perché gli extracosti finirebbero per intero sul conto di Italia ed Austria.

Intanto sulla vicenda è intervenuta con una nota anche Autostrada del Brennero che precisa «di non avere mai avuto alcun rapporto con Emaprice Spa». A22 sottolinea che «l’acquisizione di documentazione di Autostrada del Brennero da parte delle autorità inquirenti è relativa ad altri fatti che riguardano un ex direttore il cui rapporto con la società è cessato nel 2007 (il riferimento è a Bergmeister, ndr).

Autostrada del Brennero ha, infatti, avviato un audit sull’attività pregressa di tale ex dipendente. Essendone emerse delle anomalie, la società ha trasmesso alla Procura di Trento le risultanze di tale analisi. Qualora suddette anomalie, relative a fatti accaduti prima del 2007, dovessero risultare giuridicamente rilevanti, vedrebbero la società nella posizione di parte lesa».