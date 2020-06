Iniziativa antirazzista con un filo ideale che unisce l'Italia agli Stati Uniti, oggi, alle 16.30, in piazza Duomo a Trento, per iniziativa del'organizzazione universitaria Udu (Unione degli studenti). Negli Usa oggi altra giornata di manifestazioni annunciate, sull'onda dell'indignazione per l'omicidio di George Floyd da parte della polizia e mentre spunta il video della morte di un altro afroamericano fermato dagli agenti.

«Rispettando il distanziamento fisico - scrivono i promotori del presidio "I Can't Breathe. Black Lives Matter" - e con le dovute misure di precauzione, diremo a gran voce che il razzismo non deve rimanere impunito. La vita delle persone nere conta.

l 25 maggio 2020 è stato ucciso George Floyd, afroamericano, ad opera di un agente di polizia. Il suo nome è stato aggiunto alla lunghissima lista di omicidi da parte della polizia statunitense, nei confronti della comunità afroamericana. Ma quel giorno infame ha riacceso gli animi democratici e antirazzisti di tutto il Paese: gli Stati Uniti sono attraversati da imponenti manifestazioni e proteste da dieci giorni, la maggior parte delle quali pacifiche.

Continuano però gli arresti e le violenze da parte della polizia statunitense contro i manifestanti. Donne e uomini di tutte le etnie stanno combattendo coraggiosamente contro un sistema di oppressione basato sulcolore della pelle, fomentato dal suprematismo bianco incarnato da gruppi di persone che tentano di sabotare le proteste spesso nella connivenza delle istituzioni statunitensi. Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha incoraggiato ad usare ogni violenza necessaria per reprimere le proteste, l’emblema della libertà democratica di espressione di un Paese che si fa promotore, a parole, della democrazia.

La stessa libertà di stampa è sotto attacco: l’arresto in diretta tv di una troupe della Cnn ci riporta a tempi bui. Non si può restare inermi di fronte alla violenza e alrazzismo istituzionalizzato: bisogna andare avanti a gran voce, pretendendo eguaglianza sostanziale e rispetto per le persone, a prescindere dal colore della pelle.

Con convinzione aderiamo alla battaglia del movimento Black Lives Matter, per rivendicare giustizia nei confronti delle vittime di razzismo e degli abusi delle forze dell’ordine, negli Stati Uniti e ovunque.

Anche in Italia abbiamo vissuto e continuiamo a vivere attacchi, crimini d’odio razziale; non dimentichiamo l’esultazione di determinate forze politiche all’ennesimo naufragio nel Mediterraneo, non possiamo non ascoltare le vittime di caporalato nei nostri campi coltivati».

Aderiscono all'iniziativa di Udu Trento, Arci del Trentino, Rete degli studenti medi, L’Universitario 6000 Sardine, Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Arcigay, Sentinelli, Ali Aperte, Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, associazione 46°Parallelo