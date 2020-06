Continuano ad arrivare dati incoraggianti dal fronte coronavirus in Trentino.



Nelle ultime 24 ore, secondo i dati fornite dall’Azienda sanitaria, non ci sono stati decessi e si registrano solo due casi di contagio, di cui uno con sintomi avuti negli ultimi 5 giorni.



I tamponi effettuati sono stati 1094 (635 dall’Azienda sanitaria, 2 dal Cibio e 457 dalla Fem).



Nessuno dei due casi riguarda pazienti che provengono da strutture residenziali assistite, né minorenni. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 17, di cui 2 in rianimazione a Rovereto.



Con i due casi di oggi il totale dei contagiati in Trentino dall’inizio dell’epidemia sale a 5437, di cui 4708 sono guariti.