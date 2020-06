È stato ricoverato in condizioni molto gravi un ragazzo di 21 anni che nella notte è uscito di strada in macchina nella zona di Bedollo, sull'altopiano di Piné.

L'intervento delle ambulanze e dell'elicottero del 118 è avventuo verso mezzanotte e mezza ed è durato oltre due ore, per il recupero del ferito.

Il giovane, che ha riportato diverse lesioni serie, è stato ricoverato in codice rosso.

Al momento non è nota la dinamica dell'incidente.