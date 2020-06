Incidente stradale, oggi, poco dopo l'alba, in via Brennero a Trento: una donna di 56 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

L'ambulanza del 188 è giunta sul posto poco prima delle 6: la vettura era finita contro il guard-rail che protegge la ciclabile all'intersezione con via Ambrosi.

Fortunatamente non sono stati coinvolti pedoni o ciclisti, molto presenti in quel punto della viabilità cittadina.

La vettura risulta praticamente distrutta nella parte frontale.