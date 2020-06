«Se la giunta provinciale, come ha dichiarato, intende estendere la seconda tranche del premio sanità anche a tutti i lavoratori e le lavoratrici che durante l’emergenza coronavirus hanno prestato il loro impegno nella filiera sanitaria, allora è giusto includere in quel riconoscimento anche gli addetti del Progettone e dell’Intervento 19 che a vario titolo di sono spesi in quei giorni, supportando con il loro lavoro chi era in prima linea a combattere contro il virus».



Questa la richiesta dei segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, Maurizio Zabbeni, Fulvio Bastiani e Fulvio Giaimo per dare il premio anche a questa tipologia di lavoratori. Nei giorni scorsi i sindacati hanno scritto all’assessore Spinelli chiedendo che venga adottata una decisione che va in questa direzione.



Normalmente i lavoratori e le lavoratrici del Progettone e Intervento 19 sono circa 500. Durante la pandemia sono stati circa la metà gli addetti in servizio che hanno operato nell’ambito del perimetro sanitario e nelle Rsa, informa una nota unitaria. «Per questa ragione riteniamo giusto che si riconosca anche il loro ruolo sociale in questa emergenza e arrivi anche a loro il premio che l’Esecutivo ha previsto», concludono i tre segretari.