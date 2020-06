Nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza Coronavirus, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha informato in conferenza stampa che in Trentino: "Stiamo andando verso la stabilizzazione della situazione. Oggi possiamo dire che per il quarto (in realtà già il quinto, Ndr.) giorno consecutivo non ci sono stati decessi e su 686 tamponi i contagi nuovi sono pari a 3, tra cui un minorenne. Nelle terapie intensive sono ricoverate tre persone".

Il governatore Fugatti ha anche annunciato la firma di due nuove ordinanze.

La prima ordinanza riguarda "asili nidi e scuole dell'infanzia" si stablisce che "a decorrere dall'8 giugno è ammessa la ripresa del servizio". L'ordinanza dà comunque tempo dieci giorni dall'8 giugno, quindi entro il 18 giugno, per le scuole che non fossero ancora pronte a riaprire in sicurezza.

La seconda ordinanza riguarda aspetti generali sulla libertà personale: dal 3 giugno è confermata la cessazione di tutte le misure limitative degli spostamenti nella regione. Restano fermi però il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, il divieto di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso della mascherina e l'igiene costante delle mani.

"Noi abbiamo sempre portato avanti un percorso graduale - ha sottolineato Fugatti - confermiamo l'esigenza della mascherina all'aperto. Chiediamo ai trentini ancora un po' di pazienza e saggezza".

Non serve avere indosso la mascherina se si sta nel proprio giardino di casa o se si viaggia in auto con i familiari.

Restano tutti gli obblighi in vigore per l'uso della mascherina, oltre che all'aperto, nei negozi e negli altri luoghi come previsto dalle precedenti ordinanze.

Confermata la chiusura dei negozi, supermercati e di generi alimentari la domenica fino al 14 giugno.

Fino al 14 giugno libertà di orari per parrucchieri ed estetisti.