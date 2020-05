Per il quarto giorno consecutivo il Trentino fa registrare zero decessi per Covid 19. E anche i dati sui nuovi positivi sono incoraggianti: soltanto 1, a fronte di quasi 2000 tamponi analizzati.



Lo conferma l’ultimo rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riferito alle ore 9 di stamane, domenica 31 maggio 2020.



L’unico caso positivo individuato non è minorenne e non proviene da Rsa.



Stabile il numero dei ricoveri (16 di cui 3 in terapia intensiva a Rovereto). Per quanto riguarda i tamponi, 1.537 sono stati analizzati dall’Azienda sanitaria e 373 dalla Fondazione Mach, per un totale di 1.910 test.