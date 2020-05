A tre settimane dall’incendio che ha distrutto buona parte di Maso Toffa (in val di Fiemme), Itas mutua ha consegnato il primo acconto di 150.000 euro per il risarcimento dei danni subiti. L’intervento - riporta una nota della compagnia - servirà per avviare i lavori di ricostruzione e programmare la futura attività della cooperativa Oltre. Il maso accoglieva in regime residenziale e semi residenziale persone adulte con disagio psichico, aiutandole ogni giorno nel reinserimento sociale e lavorativo.

«Siamo impegnati da sempre per tutelare le comunità e le realtà del territorio nel quale operiamo ed è proprio in occasioni come queste che la presenza puntuale della compagnia concretizza davvero il suo essere mutua. Un impegno del quale andiamo particolarmente orgogliosi e nei confronti del quale i nostri soci assicurati possono sempre riporre la loro fiducia», ha detto Fabrizio Lorenz, presidente di Itas.