Nessun nuovo decesso per coronavirus in Trentino, mentre i dati aggiornati alle 9 di questa mattina, forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, indicano quattro nuovi contagi, di cui uno accertato in una rsa; due dei nuovi positivi sono minorenni.

Tre sono invece i pazienti in terapia intensiva, tutti a Rovereto, su un totale di 20 pazienti tuttora ricoverati nei vari ospedali trentini, mentre le persone guarite sono 4.344 (di cui 43 guariti clinicamente).

Resta dunque fermo fortunatamente a 574 il numero delle vittime.

Nella giornata di ieri sono stati analizzati 1.132 tamponi dei quali 769 dall’Azienda sanitaria e 363 da Fondazione Mach.

In tutta Italia i decessi segnalati oggi sono settanta, il totale supera i 33 mila.