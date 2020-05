Arrestato e processato a Trento un ragazzo di 19 anni accusato di avere aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite scoppiata in piazza Dante fra un gruppo di stranieri.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato solo il giovane, domiciliato in città, il quale si è rifiutato di fornire le proprie generalità per il controllo e ha reagito con violenza.

Da qui l’arresto. In seguito il giovane è stato processato per direttissima e ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione.

Quindi è stato rimesso in libertà essendo incensurato.