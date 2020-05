Alla Fbk scoppia il «caso Riggio», per una serie di post sui «social» del ricercatore. Fbk ha avviato infatti l’altroieri una contestazione formale a un proprio ricercatore, Roberto Riggio, sul cui account privato di Twitter sono state postate frasi offensive contro i lombardi colpiti da Coronavirus, con l’auspicio anche di veder crescere il numero dei morti. Riggio si difende spiegando di non essere l’autore delle frasi e di essere stato invece vittima di un hackeraggio.

Per questo ha contattato un legale per denunciare il fatto, procedendo a una segnalazione alla polizia postale e a una denuncia contro ignoti.

«La Fondazione - si legge in un comunicato - sta ora verificando se quanto dichiarato dal dottor Roberto Riggio corrisponde ai fatti e ha comunque avviato una contestazione formale a carico dello stesso.

Quanto sopra chiarito, la Fondazione condanna ogni genere di manifestazione di intolleranza e mancanza di rispetto delle regole di civile convivenza e prende decisamente le distanze dai contenuti denigratori in qualsiasi forma e da chiunque formulati».

Ma all’assessore provinciale Spinelli non basta, e ne chiede la sospensione. «In merito alle presunte esternazioni del dottor Roberto Riggio, responsabile di una unità di ricerca di Fbk, la Fondazione ha già inoltrato una contestazione formale all’interessato e avviato un’indagine sulla vicenda. Auspicando che questo accertamento possa avvenire in tempi rapidi, ho nel frattempo proposto a Fbk di considerare una sospensione prudenziale di Riggio dalle attività normalmente svolte. Se gli accertamenti in corso confermeranno la provenienza delle considerazioni ingiuriose e fortemente lesive della dignità umana comparse sul web e riportate anche da numerosi organi di informazione, la Provincia richiederà l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Mi auguro che la vicenda possa risolversi comunque nel più breve tempo possibile, nell’interesse di tutte le persone coinvolte, anche per consentire a Fbk di riprendere serenamente le proprie attività di ricerca che, come abbiamo visto in questo periodo difficile, hanno un impatto molto positivo sulla nostra comunità» scrive l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli in un comunicato stampa.

Del caso si è occupato anche Matteo Salvini, che ha scatenato la furia leghista dei social contro Riggio. Il leader della Lega, ha risposto con un tweet: "Ancora squallore, ancora scherzano sui nostri morti. Viva la Lombardia e viva l’Italia, dalla sofferenza degli ultimi mesi rinasceremo più forti di prima, alla faccia di 'persone' come questa".

Il post contestato, per Riggio opera di hacker sul suo account, e la sua foto rilanciata da Salvini