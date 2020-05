Stava sistemando una pianta nel giardino di casa, quando improvvisamente in mezzo alle radici, dopo aver smosso il terreno, ha notato una sagoma metallica. Che aveva tutto l’aspetto di un ordigno bellico.



L’allarme è scattato poco dopo le 19.40 a Villazzano, nel cuore del sobborgo: immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del paese, oltre ai permanenti di Trento e agli agenti della polizia: il fatto che il ritrovamento sia stato effettuato in un’area privata ha limitato i disagi ma ora il giardino è stato transennato.



L’abitazione in cui vive la famiglia dell’uomo che ha trovato l’ordigno è agibile ma il giardino verrà presidiato fino alla mattinata di oggi, quando gli artificieri dell’ersercito effettueranno un primo sopralluogo per verificare innanzitutto la tipologia dell’ordigno ed il suo stato e successivamente valutare come procedere per la sua rimozione in sicurezza.