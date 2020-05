E’ morto Alberto Alesina, l’economista e docente dell’Università di Harvard: aveva 63 anni. E’ accaduto negli Stati Uniti, dove è stato colpito da un malore mentre camminava in montagna con la moglie.

Alesina, uno degli economisti italiani più prestigiosi, era un volto noto anche al grande pubblico televisivo ed editorialista autorevole sulla stampa, in particolare sul Sole 24 ore ed il Corriere della Sera. Aveva partecipato a numerose edizioni del Festival dell’Economia di Trento. E’ stato uno dei massimi esperti di politica economica e tra i pochi italiani ad essere indicato negli ultimi anni come possibile vincitore del premio Nobel per l’economia.