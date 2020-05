E’ vero che l’orso M49, dopo la seconda cattura, viene tenuto in stato di sedazione con farmaci, ed è stato castrato (per evitare problemi con la vicinanza di recinto con l’orsa DJ4, detenuta a Casteller)»?

Lo chiede in una interrogazione il gruppo consiliare provinciale di Futura.

«All’indomani della cattura dell’orso M49, il 28 aprile 2020, il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha affermato: “Mi sto adoperando con tutti i canali possibili per trovare una nuova casa all’orso M49. Stiamo sondando parchi europei, contattando Paesi dove questo tipo di orso potrebbe vivere bene e senza rischi, attivando anche i canali diplomatici. L’obiettivo è regalare a questo orso, a cui vogliamo bene, la migliore casa possibile”; si apprende dalla stampa che l’orso M49 - messo “in sicurezza” al Casteller, Trento - starebbe bene e si starebbe adattando in un territorio che all’inizio era stato dichiarato di 8 ettari, poi rettificato in 0,8 ettari, con lo stravolgimento di tutti i parametri di condizioni minime ambientali decenti per un orso bruno;

diverse associazioni ambientaliste e animaliste e anche il consigliere comunale di Trento Marco Ianes (Futura) si chiedono se il suo stato di salute sia buono e in particolare chiedono informazioni precise sul suo stato di integrità fisica, dopo le voci sulla castrazione dell’animale» dice Futura nella premessa.

Poi le domande: «Si interrogano il presidente della provincia e l’assessora competente per avere informazioni precise in merito a:

1) la permanenza dell’orso M49 in una gabbia di preadattamento;

2) l’uso, sistematico o meno, di psicofarmaci per sedarlo;

3) l’eventuale procedura di castrazione;

4) il rilascio dell’animale nella sua destinazione finale, ovvero un recinto più grande;

5) le condizioni attuali del plantigrado, documentate da relazioni che le attestino, da parte del personale veterinario che lo ha in affidamento.