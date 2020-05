Un'estate in città che non sia orfana di eventi culturali, musicali, teatrali, ma che al contrario restituisca questi segnali di vita, sempre rispettando le misure contro il contagio e sperando che l'evoluzione epidemica continui a migliorare rapidamente.

La proposta, suggellata in una mozione, è del consigliere comunale Jacopo Zannini, che la illustrerà nella sessione di questa settimana dell'assemblea municipale.

«Fra oggi e domani - spiega Zannini all'Adige - si terrà in Consiglio Comunale una sessione monotematica in materia di emergenza Covid-19. Come come Altra Trento a Sinistra ho deciso di dare spazio al grido d'allarme che viene dal mondo della musica e della cultura settore molto colpito dal blocco della attitività.

Dopo essermi confrontato sia con artisti, ringrazio Enrico Merlin per gli spunti, organizzatori di eventi ho presentato una mozione che impegna il Comune a mettere in campo delle risorse finaziarie e un concorso di idee o un programma per eventi culturali e artistici di piccole medie dimensioni che seguano le norme di sicurezza anti covid da fare durante l'estate.

Siamo ancora a misurarci con il virus e bisogna ripartire con molta cautela ma se le cose procederanno per il meglio, sarà importante dare spazio e piccoli eventi che prevedano un distanziamento fisico ma comincino delienare un nuovo modello di socialità postcovid, che combatta l'isolamento e auiti a rimettere in campo anche chi ha fatto della cultura, la musica e l'intrattenimento la propria professione tutto sempre in sicurezza.

Chiaramente questi eventi a mio avviso dovranno acnche essere sostenibili da un punto di vista ambientale porto infatti l'esempio del "Bike in" che valorizza una mobilita leggera e sostenibile di chi usufruirà di questi eventi».