Oggi si sono registrati in Trentino 7 nuovi casi di Coronavirus con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni, nessuno in RSA.

3 inoltre gli altri casi individuati, per un totale di 10. Di questi, 3 i minorenni, curati a domicilio. I tamponi effettuati sono in totale 1.744: 847 a cura dell’Apss, 574 del Cibio e 323 della Fem.

2 i decessi, uno in RSA e uno in ospedale, ma con paziente proveniente da RSA (età media 93.5 anni). 8 le persone in terapia intensiva (5 a Rovereto e 3 a Trento).

I contagiati risultano in tutto 5327. Sono 3776 i pazienti guariti (classificati come “guariti” o “clinicamente guariti”).

I GRAFICI E LE CIFRE IN TRENTINO (ai deceduti vanno aggiunti 109 morti certificati in RSA)

LA SITUAZIONE NEI COMUNI