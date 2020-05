Nella quotidiana conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha informato che per il secondo giorno consecutivo non ci sono stati morti in Trentino.

"Visto l'alto numero di decessi - ha sottolineato Fugatti - che abbiamo avuto in Trentino, sopra la media nazionale, è una buona notizia". I nuovi contagi sono 1 con sintomi negli ultimi 5 giorni più altri 12 su 1.188 tamponi.

Il presidente ha poi detto di aver firmato oggi una nuova ordinanza, che non riguarda le riaperture, ma tematiche di sicurezza e territoriali.

Dal 18 maggio cessano di avere effetto tutte le misure limitative degli spostamenti nel territorio provinciale e regionale. Ci si può muovere liberamente. Non serve più l'autocertificazione e non servono motivazioni per gli spostamenti.

L'ordinanza si occupa anche dell'uso della mascherina. E' obbligatorio una volta fuori dalla propria abitazione e domicilio anche nei condomini, appena si esce dal proprio appartamento.

Nei viaggi sul mezzo privato da soli o con conviventi non sussite l'obbligo dell'uso della mascherina, così come se ci si trova in luoghi isolati.

Nello svolgimento di attività sportiva se si usano marciapiedi o parchi in aree urbane o piste ciclabili utilizzate anche da pedoni la mascherina va indossata. Se si va in campagna non serve ma va portata con sè.

E' obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi chiusi e in tutti gli esercizi commerciali, banche e poste, negli uffici della pubblica amministrazione, sui trasporti pubblici.

Nei locali della ristorazione gli avventori devono indossare la mascherina se non sono seduti al tavolo.

Spostamenti dei comuni confinanti con il Veneto per andare a fare spese.

E' ammesso spostamento reciproco per visite ai congiunti fra Trentino e Veneto da parte residenti nelle province confinanti di Verona, Belluno e Vicenza e Trento. Serve l'autocertificazione.

Chi dal Primiero deve venire a Trento può passare dal Veneto ma non può fermarsi.

La domenica e nei festivi fino al 2 giugno è prevista la chiusura dei centri commerciali.

