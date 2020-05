Per la prima volta da 2 mesi nessun morto da Covid

Nessun morto per coronavirus. Oggi, per la prima volta da due mesi a questa parte, non vi sono persone decedute per Covid-19 in Trentino. «Una notizia positiva che porta una luce di speranza per il futuro senza dimenticare che non bisogna ancora abbassare la guardia», commenta una nota dell’Azienda sanitaria.



Per quanto riguarda invece i contagi, i nuovi casi sono 20, 12 dei quali con sintomi e 8 individuati con screening. Tra i contagiati vi sono 2 minorenni a domicilio e 9 ospiti di Rsa.



Continua il trend in calo nei ricoveri: 42 sono oggi le persone ricoverate nei reparti a media e alta intensità degli ospedali trentini. Stabile è il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione: 5 sono a Rovereto e 3 al Santa Chiara di Trento. Sono 562 le persone curate a domicilio.



Dall’inizio dell’epidemia sono 5.304 i contagiati dal Coronavirus con 456 vittime e 3.628 persone guarite o clinicamente guarite. Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati effettuati 1.539 tamponi di cui 707 letti da Apss e 832 da Cibio.