Il ministero dell’Interno ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 1.350 allievi agenti della Polizia di Stato. Ne dà notizia la questura di Bolzano.

Il concorso è aperto alle seguenti categorie: volontari in ferma prefissata di un anno, in servizio da almeno 6 mesi continuativi o in rafferma annuale; volontari in ferma prefissata di un anno, collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma quadriennale, in servizio o in congedo.

È prevista una quota di 15 posti rientranti in queste categorie in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente e del corrispondente attestato di bilinguismo (B1).

Ai posti riservati possono concorrere anche i giovani che, pur non avendo prestato il servizio militare, sono in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e del corrispondente attestato di bilinguismo (B2).

Il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed Esami», del 15 maggio 2020.