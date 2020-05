Il Consiglio del Sistema Educativo Provinciale ha inviato all’assessorato provinciale all’istruzione un elenco di priorità da affrontare con assoluta urgenza. Dieci punti, per evidenziare le urgenze sulle quali una decisione non si può più rinviare.



«La percezione condivisa dai consiglieri è quella di un diffuso disorientamento del sistema scolastico provinciale - spiega il presidente Giovanni Ceschi - in tutti i suoi attori, che attendono di conoscere una cornice di riferimento ben definita per la “ripartenza”: tali auspicate indicazioni consentiranno di operare in direzione comune, con serenità e chiarezza di obiettivi».



Dieci punti articolati, che riassumono i timori e le difficoltà del mondo della scuola.





Il completamento dell’anno scolastico con le indicazioni per gli esami e sulle valutazioni. La definizione degli organici, con un aumento del personale e una riduzione degli studenti per classe accanto all’esigenza di avere una scuola quanto più possibile in presenza e la rimodulazione dei programmi. Le scuole dell’infanzia, dai protocolli sanitari alle indicazioni per le zone turistiche dove si prevede l’apertura estiva. Una riflessione sull’alternanza scuola-lavoro che non può essere obbligatoria con le misure di Covid e nemmeno si può chiedere di recuperare tutto in un anno quanto saltato in questi mesi. La formazione professionale, per la quale si chiedono omogeneità di organici con la scuola statale, individuazione di quelle attività come i tirocini che sono a rischio con il Covid e l’attenzione a riattivare i laboratori, fondamentali per queste scuole. I ragazzi con bisogni educativi speciali, per i quali la didattica a distanza è stata più penalizzante: si chiede di prevedere una ripresa dell’attività scolastica in presenza con modalità di accesso prioritarie rispetto agli altri compagni e la previsione di risorse aggiuntive per supportare i nuovi bisogni educativi emersi con il Covid-19 come l’impossibilità di connettersi, la solitudine del nucleo familiare, la presenza saltuaria dell’adulto di riferimento. Trasporti e mense: la richiesta è di chiarire l’organizzazione di due servizi senza i quali a scuola non si può tornare. La dotazione informatica, sia della rete che dei dispositivi per personale e famiglie. L’edilizia scolastica, ovvero sistemare vecchi plessi, valutare la posa di moduli prefabbricati per aumentare gli spazi nell’ottica del distanziamento fisico. La formazione per i docenti; alla didattica digitale, naturalmente.