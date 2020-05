Ma si potrà andare al mare questa estate e se si con quali regole?



Raccomandate le prenotazioni, le regioni raccomandano di garantire il distanziamento tra gli ombrelloni di un metro e mezzo. Le attrezzature come lettini, sedie a sdraio, ombrelloni vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare.



Distanza di un metro pure tra i bagnanti nelle spiagge libere. Per quanto riguarda gli sport da spiaggia, ok a quelli individuali (es. racchettoni) o in acqua (nuoto, surf, windsurf, kitesurf), vietati invece gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer).

Pure per le piscine arrivano nuove regole: indicato persino un parametro cloro attivo libero in vasca e una densità di affollamento nei solarium.



Obbligatorie continue analisi dell’acqua. Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus dovranno essere convertite in vasche per la balneazione.



Accessi regolamentati nelle palestre, riorganizzazione degli spazi degli spogliatoi, regolamentazione degli spazi di attesa. Igienizzazione costante degli attrezzi e frequente pulizia dell’ambiente. Le linee di indirizzo riguardano anche la manutenzione del verde con la raccomandazione anche qui a mantenere le distanze, all’uso dei dispositivi di sicurezza e ad igienizzare strumentazione e macchinari usati da altri.



Per le strutture ricettive si chiede di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Ospiti e personale dovranno sempre indossare la mascherina.