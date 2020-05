Lunedì 1 giugno e lunedì 7 dicembre 2020 gli uffici provinciali resteranno chiusi e il personale dovrà obbligatoriamente fruire di giornate di ferie. Lo ha deciso la Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

Sono escluse dal provvedimento, che può essere adottato di concerto con le organizzazioni sindacali in base ai contratti collettivi provinciali di lavoro, alcune strutture e categorie di personale, come il Centro per l’infanzia, la Centrale Unica di Risposta, il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, la mensa del Servizio antincendi e protezione civile, i circoli di coordinamento pedagogico (che potranno restare aperti solo il 7 dicembre a meno che il calendario delle attività didattiche non preveda la chiusura delle scuole d’infanzia), i custodi del Castello del Buonconsiglio e delle sedi periferiche del Museo (Beseno, Stenico, Thun), il personale del Servizio gestione strade addetto alla sorveglianza e manutenzione (o altro personale individuato dal Servizio), il personale forestale delle Stazioni forestali, anche demaniali, il personale in turno di reperibilità, il personale chiamato, solo per la giornata del 1 giugno, a svolgere attività indifferibili legate alla gestione dell’emergenza Covid - 19.