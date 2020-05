Coronavirus, solo 3 contagi negli ultimi 5 giorni

Nel giorno del nuovo record di tamponi eseguiti in Trentino, ben 2.937, il Trentino registra 38 nuovi contagi da Coronavirus. Di questi, però, solo 3 sono riconducibili agli ultimi 5 giorni. Uno di questi è stato registrato in una casa di riposo.



Due, invece, i decessi, uno dei quali in Rsa, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 9.



Dei 2.937 tamponi totali, 1.490 sono stati eseguiti dall’Azienda sanitaria, 1.081 dal Cibio e 366 dalla Fondazione Mach.



LA RIAPERTURA



Stamattina si è riunita la la giunta provinciale per dare il via libera alla delibera sulle riaperture anticipate.



Da domani, dunque, aprono i negozi al dettaglio, i mercati e i centri commerciali. «Apriranno - ha spiegato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti - con prescrizioni di sicurezza e protocolli di gestione del rischio importanti: tutto va fatto nel rispetto delle regole per titolari, clienti e dipendenti».



«Serve - ha ribadito Fugatti - un patto forte tra istituzioni, categorie e cittadini: così l’apertura avrà continuità. Se così non fosse, saremmo costretti a tornare indietro, ma io credo nella maturità, serietà e responsabilità dei trentini».



Per quanto riguarda invece le aperture previste da lunedì (ristoranti e servizi alla persona), domattina è in programma una riunione con il ministro Boccia. Sul tavolo, proprio il tema delle riaperture e dei protocolli di sicurezza. «Sappiamo - ha detto Fugatti - che il protocollo Inail è molto rigido e rischia di non far aprire molte attività. Cercheremo un punto di contatto tra il protocollo e le necessità di chi deve lavorare, all’insegna del principio di leale collaborazione con lo Stato».



CIRCOLAZIONE



«Stiamo facendo un accordo con il Veneto per la circolazione, in vista della settimana prossima, relativo alle province confinanti, come Belluno e Verona, per andare a trovare i congiunti».



L’INDAGINE



In 48 comuni trentini partirà L’indagine di sieroprevalenza: 4.300 persone saranno coinvolte. L’indagine è promossa dal ministero della Salute.



PUNTI NASCITA



A metà giugno riapriranno i punti nascita di Cles e Cavalese.



ASILI E COLONIE ESTIVE



«Stiamo ragionando su asili e centri estivi, per venire incontro alle famiglie in difficoltà: se la stabilizzazione del contagio continua, interverremo».

SPIAGGE



Non ci sono novità: è un tema che andrà affrontato nelle prossime ordinanze.



CAMPER



Fino a lunedì, i camper sono considerati come le auto: non sono dunque ammessi i pernottamenti a bordo.